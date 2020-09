Jafet sigue tirando dardos al arbitraje

Redacción- Jafet Soto Salió victorioso en el encuentro frente a Guadalupe, sin embargo, manifestó su molestia hacia el arbitraje del fútbol costarricense.

Propio de su estilo el estratega hizo saber su malestar hacia la forma en que los referees le arbitran en los juegos.

Pues considera que el arbitraje ha influenciado para entorpecer el trabajo que como equipo realizan en el terreno de juego.

«Fuimos muy superiores de repente nos expulsan a Tejeda y obviamente un equipo como Guadalupe, con jugadores jóvenes, con ímpetu saben sacarle provecho a ese hombre de más.

El arbitraje estuvo fatal, nos miden diferente, obviamente no me voy a quedar callado porque hay una jugada en el primer tiempo que nos sacan la amarilla en una jugada igual a la cometida por Guadalupe y a ellos no.

Me tiene molesto eso espero que la comisión haga algo. Respeto a Benjamin y respeto a todos los árbitros, no me gustan esas cosas porque huele feillo, no me huele bien.

No dependemos de una jugada, pero cambia las cosas hay que hacer un análisis profundo de estos dos últimos arbitrajes que hemos tenido».

De esta forma el técnico florense espera que el arbitraje en los encuentros que dispute Herediano mejore, para dar un mejor espectáculo en el balompié costarricense.

Además, se refirió al juego realizado por sus pupilos en el enfrentamiento en el que salieron victoriosos.

«El equipo fue muy superior en el primer tiempo, en el segundo ellos se nos vinieron encima, pero solo le dejamos la opción de remates directos, hay que darle la virtud de que juega y es más complicado»

El Team tendrá su próximo juego el sábado 26 donde visitarán al Alajuelense, donde esperan seguir por la senda del triunfo.