Jeaustin cuenta con el respaldo de la directiva norteña

Redacción – El técnico de San Carlos, Jeaustin Campos, asegura que en suelo norteño lo tienen como un ogro, como alguien que no aguanta nada en el camerino.

Campos ha llegado a inculcar su disciplina a la planilla de los Toros del Norte, con el fin de tener a los jugadores un 120% comprometidos con las institución.

Desde multas por llegadas tardías a los entrenamientos hasta castigos disciplinarios a nivel interno, son parte de las medidas ejecutadas por Jeaustin y su cuerpo técnico.

Jeaustin pide que no se haga un drama por la sanción impuesta a Esteban Ramírez y Alberth Villalobos, la cual no tiene que ver nada con temas disciplinarios.

San Carlos poco a poco recobra la confianza al mando de Campos y este miércoles igualó 1-1 ante el campeón nacional en el Estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada.

Lea también: Paté se siente satisfecho con el rendimiento del equipo tras regreso de la cuarentena

Ese castigo impuesto a los dos jugadores ha hecho que le lluevan críticas al timonel, que aprovechó la conferencia de prensa tras el juego ante Saprissa para hablar del tema.

«No hay que hacer mucho drama, yo sé que yo soy directo, pero tampoco me presto a la especulación. Hubo un comunicado, no tiene que ver nada con lo disciplinario y en cuanto a lo que muchos me entienden, eso no. Pero si necesitamos 120%, cero distracciones.

Necesitamos que todos manejen la misma historia y tengamos una misma línea. Cuando hay momentos como este a nivel de equipo, no es que se hace, si no que tiene que ser muy sensible todo tipo de detalle, entonces creo que es una acción correctiva.

No pasa de ahí, tampoco vamos hacer drama. Creo que si es necesaria y creo que nos vamos ir entendiendo un poco. Aquí me tienen como un ogro, como alguien que no aguanta nada y como ahí estuve escuchando. Esto es algo colegiado.

Hay una junta directiva que me respalda, un gerente deportivo que también. Es una decisión que tomamos en común. Es algo que siempre vamos a poner por encima el club ante cualquier jugador y hasta este servidor. Es mi gente y voy a defender al equipo», afirmó Campos en conferencia de prensa.

Los Toros del Norte buscarán volver a la senda de la victoria este próximo 20 de septiembre, cuando reciban a Cartaginés a las 6:00 de la tarde.