Salvatierra es muy respetado por el liguismo

Redacción – El lateral derecho de La Liga, José Salvatierra, asegura que las cosas que ha vivido en el pasado lo persiguen, debido que la gente no olvida.

Salvatierra vive un gran momento en Alajuelense, pero ha tenido que luchar contra varias adversidades para poder callar a sus críticos dentro del fútbol nacional.

Muchos no olvidan los fallos cometidos en años anteriores. Desde gritos ofensivos en la calle hasta comentarios negativos en redes sociales ha tenido que soportar Salvatierra.

A sus 30 años, el futbolista trabaja arduamente para alcanzar su mejor versión y así poder darle una mano al Equipo de su Gente dentro de la cancha.

Ha sido tan buena su labor en lo que va del Apertura 2020, que los fanáticos al León alaban el trabajo de punto fino hecho por el lateral derecho.

El futbolista conversó con Deportivas Columbia y asegura que trabaja para cometer los menos errores posibles, con el fin de aportarle al plantel rojinegro.

«Las cosas del pasado me persiguen, la gente no olvida eso, pero creo que eso no lo afecta a uno si uno no lo permite. Soy muy autocrítico, trabajo en el día a día, sé cuando me equivoco, sé cuándo tengo mis aciertos, y trabajo.

Trabajo para que sean los menos errores posibles y aportarle siempre lo máximo al grupo, eso me mantiene con la conciencia siempre tranquila», señaló Salvatierra.

Su buen momento es aplaudido y alabado por uno de los grandes ídolos de La Liga, Wílmer «Pato» López, quien considera a Salvatierra como un gran jugador del León.

José Andrés es el último sobreviviente en el plantel erizo del título 29 obtenido por los erizos en diciembre del 2013, que es hasta la fecha el último ganado por la institución.