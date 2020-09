Hernández es el gran referente del conjunto blanquiazul

Redacción – El lateral izquierdo brumoso, José Sosa, le pide a Marcel Hernández que si se va del Cartaginés sea para el fútbol del extranjero y no otro club nacional.

Sosa guarda una relación muy cercana con el atacante cubano, que llegó este pasado miércoles ante Sporting FC a 50 goles en la primera división.

Hernández escribió su nombre en letras de oro en el fútbol tico. Pero esa gesta no sería posible sin la notable labor de José Sosa y el resto de sus compañeros.

Sosa es oriundo de Liberia, Guanacaste y se ha ganado los elogios de la afición blanquiazul, que tienen al latera izquierdo como uno de sus consentidos.

El defensor es uno de los inamovibles en la formación estelar de Hernán Medford, que tiene al lateral como uno de sus hombres de confianza en el plantel.

José ha entendido a la perfección su papel en el Cartaginés y en cada partido se le va dando un extra con tal de beneficiar a la institución que lo ha acogido muy bien.

Incluso, en el juego ante Sporting FC se lució con dos asistencias. La primera fue para Jeikel Venegas y la otra fue en uno de los dos goles conseguidos por Marcel.

La relación entre Sosa y el atacante cubano es tan buena, que el lateral le pide a Hernández que si deja a los brumosos sea para el extranjero y no para otro club tico.

«Sabemos de las grandes condiciones que tiene Marcel, es un gran líder. Antes de eso, es una gran persona. Creo que tenerlo en nuestro equipo es sinónimo de gol. Cada centro lleva un peligro, él tiene ese olfato que siempre está ahí como goleador.

El torneo pasado Bolaños al no ser delantero nueve, él tenía esa experiencia y todos vieron que Bolaños no hizo un gol fuera del áre. Nosotros trabajamos para llenar de centros a Marcel y el extremos contrario que llega.

Por dicha la verdad está aprovechando las opciones que le quedan, él sabe que es un grandisímo jugador y yo le he dicho a él, que cuando se vaya del Cartaginés, que no se vaya para otro equipo, si no que fuera del país», afirmó Sosa.

Los de la Vieja Metrópoli han iniciado el certamen con el pie derecho, ya que en tres juegos disputados suma 7 puntos y ya son líderes del Grupo B del Apertura 2020.