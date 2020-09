Redacción– Selenia Reyes Mora, es una joven indígena cabécar del clan Kabek (Pájaro Quetzal) de la comunidad de Grano de Oro el Seis y será intérprete que fortalece el acceso a la justicia de su pueblo en Turrialba.

Es importante mencionar que es la única intérprete de idiomas indígenas nombrada de forma interina en el Poder Judicial.

La joven de 20 años ingresó al Poder Judicial motivada por el director del Liceo Rural Kabebata, de Alto Quetzal, ya que es una estudiante destacada.

Ella cumple con los requisitos necesarios para el puesto de intérprete en los Tribunales de Justicia de Turrialba.

Desde hace aproximadamente cinco meses forma parte de Unidad Administrativa de Turrialba y colabora con la Defensa Pública como intérprete de cabécar a español y de español a cabécar.

Esto permite cumplir un servicio esencial y oportuno, ya que las personas indígenas usuarias de la localidad pueden recibir la atención en su idioma materno.

“Empecé a trabajar en una Asociación de Indígenas como cocinera, y en ese momento, el director del colegio donde estudié me avisó que necesitaban una intérprete en el Poder Judicial para ayudar a las personas indígenas porque hay muchas que sufren de maltrato y no tienen cómo denunciarlo, por no saber español” señaló Selenia Reyes.

La joven asegura que concursó en el puesto para contribuir a que las personas indígenas del pueblo Cabécar entiendan los procesos y así transmitir información valiosa sobre las labores de los tribunales de justicia, con el fin de mejorar la calidad de vida esta población.

Con su experiencia, ella ha notado el temor en su comunidad de acercarse a los despachos judiciales, aspecto que desea cambiar con su trabajo diario.

También, ella es una guía para funcionarias y funcionarios de la Defensa Pública sobre las expresiones culturales, costumbres y diversas manifestaciones en el pueblo indígena.

La inclusión dentro del Poder Judicial de personas intérpretes como Selenia, permite fortalecer el acceso a la justicia intercultural en el servicio que brinda la Defensa Pública.

Para el defensor público Mauricio Pereira Quirós, la participación de indígenas en la interpretación es muy importante, ya que el idioma materno de la mayoría de la población que se asesora en Turrialba es cabécar.

Indica que, con el trabajo realizado por Selenia logran una adecuada asesoría y han podido maximizar la efectividad de las diligencias con la población indígena, ya que en el lugar se encuentra la intérprete.

“Con la inclusión de una intérprete hemos fortalecido el servicio público. Esa prontitud e inmediatez en la interpretación es fundamental para que las personas indígenas y defensoras públicas puedan comprenderse,” expresó Mauricio Pereira.

Para los padres de Selenia la decisión de convertirse en interprete en su idioma materno en la institución ha sido motivo de orgullo y esfuerzo familiar, pese que ahora solo permanece en la comunidad indígena los fines de semana.

Selenia tiene previsto iniciar sus estudios en la carrera de derecho el próximo año. Su meta final se vincula a una especialización en pensiones alimentarias y violencia doméstica, ya que desde su vivencia personal muchas mujeres indígenas necesitan ayuda en esos temas.

Para la Defensa Pública, historias como la de Selenia, reflejan la importancia del acceso a la justicia para todos los pueblos indígenas del país y permite comprender mejor su cosmovisión de vida.