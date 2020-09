Redacción– Barbara Lagoa, una de las principales candidatas de Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Es importante mencionar que el presidente Donald Trump dijo que planea seleccionar a una mujer para reemplazar a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg, un ícono feminista que ayudó a liderar el ala liberal de la Corte Suprema durante años.

Barbara Lagoa es una jueza conservadora, de 52 años, a quien nombró para la Corte de Apelaciones del 11 Circuito de Estados Unidos, el pasado diciembre.

«Es excelente. Es hispana. Una mujer excelente por todo lo que sé», le dijo Trump a Fox News.

Lagoa no sería la primera latina en tener un lugar en la Corte, esa distinción la tiene Sonia Sotomayor desde que el entonces presidente Barack Obama la nombró, en 2009.

«Si no estamos sujetos a lo que significa la Constitución y está cambiando constantemente, entonces no somos diferentes del país del que huyeron mis padres, que es Cuba. Porque Cuba tiene una constitución y una declaración de derechos y eso no significa nada», dijo Lagoa, durante su testimonio, ante la Comisión Judicial del Senado.