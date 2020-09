Montenegro es una de las grandes promesas del León

Redacción – El joven atacante erizo, Jurguens Montenegro, recibe consejos de Álvaro Saborío para mejorar su definición y talento cada vez que salta a la cancha.

Montenegro está contento por compartir camerino con el delantero de 38 años, que se ha convertido en un papá para la gran promesa del León.

Desde el primer día que llegó Saborío a La Liga se le acercó a Jurguens para darle consejos. Ese hecho dio inicio a una gran relación entre ambos delanteros.

La comunicación de los arietes es tan buena, que ambos se quedan después de los entrenamientos haciendo «extras» con el fin de mejorar su nivel y rendimiento.

El oriundo de Puntarenas se siente orgulloso por recibir consejos del «Chompipe», a quien le guarda una gran admiración por su gran carrera deportiva.

Jurguens Montegro le agradece a Saborío por toda la ayuda que le ha brindado, ya que ha sido fundamental para mejorar su nivel en Alajuelense.

«Con Saborío desde el primer él me habló y desde el primer entrenamiento me aconsejó, para mí eso fue de mucho orgullo y felicidad. Después poco a poco y muchas veces hacemos competencia cuando nos quedamos al final.

Entonces él me da muchos consejos ahí y creo que todo la carrera que él ha hecho, no es de casualidad, él ha trabajado y se lo merece, ahora él me ha ayudado mucho y siempre trato de aprovechar todos los consejos que me da Saborío.

Lo que hacemos los delanteros es eso, buenos controles, palo largo y muchas cosas, tanto Wardy Alfaro como Saborío me han ayudado mucho, uno trata de mejorar día a día», afirmó Jurguens Montenegro en conferencia de prensa.

El delantero de 19 años reveló que también recibe consejos de José Salvatierra, Alex López, Bryan Ruiz y Adolfo Machado, quienes quieren ver triunfar a Montenegro.