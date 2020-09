Montenegro es una de las grandes promesas del León

Redacción – El joven delantero nacional, Jurguens Montenegro, vive con felicidad su anhelo de jugar al lado de Bryan Ruiz y Saborío en Alajuelense.

A sus 19 años, el atacante erizo disfruta por todo lo alto compartir camerino con dos jugadores tan respetados en el fútbol nacional por sus notables carreras.

Cuando Jurguens vivía su niñez en su natal Puntarenas, Bryan y Saborío ya brillaban con grandes presentaciones en sus respectivos equipos.

Sus grandes actuaciones enamoraron a Montenegro, que creció con la ilusión de llegar a jugar al lado de estos grandes jugadores del país.

Estos dos experimentados jugadores fueron los grandes fichajes del León en el Apertura 2020. Sus arribos llenaron de felicidad al atacante nacido en diciembre del 2000.

Montenegro está tan contento por él arribo de estos dos veteranos, que asegura que no importa si él no juega, mientras el Capi y «el Chompipe» vean acción con el León.

Jurguens afirma que disfruta mucho cada entrenamiento y partido con Alajuelense, ya que aprovecha para pedirle consejos a estos dos respetados jugadores.

«Cuando vi la noticia de Saborío y después la de Bryan Ruiz, me sentí muy feliz, yo estaba muy contento porque siempre fue un sueño para mi jugar con ellos. Ahora que estoy con ellos disfruto mucho y ya que yo no juegue, no importa.

A mí viéndolos jugar soy feliz y ahora que tengo la oportunidad tengo que aprovecharla, disfrutar y hacer mi mayor esfuerzo, pero si estoy muy feliz. No importan sino juego, tengo que aprovechar todo», afirmó Jurguens Montenegro.

El joven no se impacienta por su falta de gol en La Liga, ya que en lo que va del certamen solamente contabiliza 175 minutos en cinco partidos.