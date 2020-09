Redacción – Keylor Navas da positivo por el virus del Covid-19 y es uno de los seis infectados del PSG, que ha encendido las alarmas por el aumento de los infectados.

Los parisinos dieron a conocer en sus redes sociales los tres casos nuevos. Anteriormente habían dado positivo Ángel Di María, Neymar y Leandro Paredes.

Los jugadores sudamericanos viajaron de vacaciones a Ibiza, España, tras caer en la final de Champions League ante el Bayern Múnich con marcador de 1-0.

Estos jugadores no viajaron solos a este paradisíaco destino ibérico, ya que lo hicieron con tres de sus compañeros en el poderoso cuadro francés.

Según el prestigioso diario L´Equipe, Keylor Navas y Mauro Icardi, quienes también fueron a ese viaje en la isla española, son los dos de los tres casos positivos nuevos.

El tercero es el brasileño, Marquinhos. La situación en el PSG tiene preocupados a sus dueños, que ya enviaron a la respectiva cuarentena a sus jugadores.

Estos futbolistas deberán estar en cuarentena por un período de 15 días, por lo que no podrán entrenar de forma regular en la mini-pretemporada del club.

Keylor Navas et Mauro Icardi sont les deux autres cas positifs au Covid-19 au PSG. Au total, le PSG compte désormais six joueurs en quarantaine à cause du coronavirus > https://t.co/1I7a3PIbTj pic.twitter.com/Km37vCbn3E

— L'ÉQUIPE (@lequipe) September 3, 2020