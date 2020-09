Redacción- La Casa de las Lapas es un refugio en Río Cuarto y deberá encerrar lapas para poder abrir.

«Ellas van revolando hasta la Virgen de Sarapiquí y más allá, se desplazan largo y el Gobierno pretende que estas lapas hay que encerrarlas para que me den los permisos, me exigieron quitar los nidos de los árboles que yo ponía nidos falsos, ahí nacían y los bebés revolaban y me dijeron que eso es prohibido», manifestó el propietario de la finca, Álvaro Otoya al medio San Carlos Digital.

Es importante mencionar que el lugar tiene una tropa de alrededor de 30 monos, tepezcuintles y jaguares.

«No puedo criar más lapas hasta que tenga permiso, pero es para criar lapas pero en encierros, nada libre entonces yo no se, por que encerradas a mi no me gustan.

Yo las encierro por que algunas no vuelan bien, otros bebés que no aprenden a volar rápido y hay que cuidarlos, aquí nada uno para todo lado y nada se puede hacer por que ellos son los que mandan», agregó don Álvaro.

Los animales están en su hábitat, sin embargo, con las medidas que se están tomando por parte del Gobierno las lapas deben estar encerradas.

En el centro hay unas 25 lapas encerradas, por diversas circunstancias que llegaron al lugar.