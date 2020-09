Redacción- Lanzan nuevos recursos y entrenamientos para apoyar la digitalización de las pymes.

Google, buscando apoyar a las Pymes de toda la región, lanza nuevos recursos, dentro de los cuales se encuentran capacitaciones, kits de mercadeo y un buscador de oportunidades locales, se encuentran dentro de la plataforma Google para PyMEs.

Las economías latinoamericanas dependen en gran medida de las Pyme; según la OCDE, las Pymes representan el 99,5% del tejido empresarial de la región y un eje de empleo, con cerca del 76.5% de trabajadores en el sector comercial.

Por esto, dentro de su plataforma Google para PyMEs, el sitio web que concentra todos los recursos que la empresa ofrece para los pequeños negocios, va a recibir tres herramientas nuevas para empresas que buscan ayudar a los usuarios a enfrentarse de una mejor manera a esta nueva realidad.

En primer lugar, estará disponible un Kit de Marketing, que permite generar piezas gráficas que se acoplan a los diferentes tipos de negocio.

Esta herramienta se utiliza a partir del perfil de Google Mi Negocio y busca ofrecer recomendaciones que generen una mayor visibilidad a los negocios de los usuarios.

En segundo lugar, las medidas de aislamiento o cuarentenas que se han implementado para combatir la pandemia de COVID-19 han afectado de manera importante a las Pymes con locales físicos.

Teniendo en cuenta que en las diferentes ciudades de la región se están comenzando a abrir poco a poco los locales físicos de nuevo, presenta la nueva herramienta de “Buscador de Oportunidades Locales”, en la cual al colocar el nombre del perfil de tu negocio se ofrecen recomendaciones personalizadas para que las empresas mejoren sus perfiles en Google Mi Negocio.

Adicionalmente, como parte de Google para Pymes, los usuarios podrán acceder a guías desarrolladas por Google en donde se hace un recorrido sobre las herramientas disponibles para las Pymes.

Estas guías también se acoplan a los diferentes tipos de negocio, con el fin de ofrecer información especializada. Con esta herramienta, los usuarios podrán identificar la mejor información para su negocio dependiendo si es local con establecimiento físico, si tiene página web, si es un negocio exclusivamente digital o si es un nuevo negocio.

Así mismo, entendiendo las nuevas dinámicas establecidas por el Covid-19 y su efecto sobre las Pymes, Crece con Google en Casa realizará una serie de capacitaciones.

En estas charlas se hablará específicamente de herramientas gratuitas para las empresas, estrategias para alcanzar mayores clientes y mayor difusión, y la promoción del negocio a través de Mercado Shops y Google.

Fechas de los talleres:

Herramientas gratuitas para destacar y crecer tu negocio en línea

Fecha: Martes 22 de septiembre – 9.30 AM (MX, CO & PE) / 11.30 AM (AR & CL)

Alcanza más clientes y toma decisiones de negocio informadas con Google Ads y Google Analytics

Fecha: Miércoles 23 de septiembre – 9.30 AM (MX, CO & PE) / 11.30 AM (AR & CL)

Crea y promociona tu tienda en línea junto a Mercado Shops y Google

Fecha: Jueves 24 de septiembre – 9.30 AM (MX, CO & PE) / 11.30 AM (AR & CL)