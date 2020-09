Lleida tiene los conocimientos necesarios para ser director técnico

Redacción – El gerente deportivo del León, Agustín Lleida, asegura que tiene la formación académica para llegar a dirigir algún día a la Selección Nacional, pero nunca lo haría.

Lleida cuenta con estudios de mucha categoría en el deporte rey, por lo que tiene los conocimientos para poder ser técnico si lo quisiera, pero deja claro que no le interesa.

El español no se ve sentado en un banquillo, ya que en dicho puesto hay muchas cosas que no dependen del timonel, si no de otras personas.

Aunque no ve como entrenador, Lleida destaca que cuenta con todas las titulaciones que otorga la Real Academia Española de Fútbol y otras instituciones de prestigio.

Lea también: Jeaustin Campos busca devolverle a San Carlos su identidad de equipo aguerrido

Si fuera por los títulos obtenidos en su carrera, el ibérico tendría la capacidad de liderar el combinado patrio si lo deseara, pero su pasión es otra.

Agustín Lleida conversó con Multimedios Deportes y asegura que preferiría ser preparador físico nuevamente, antes que ser estratega de algún club o país.

«Jamás, nunca y no descarto con ser preparador físico en una institución o con algún club, es algo que me apasiona. No voy a ir al banquillo, pero cuando yo llegué hacia trabajos físicos a los preparadores físicos de la institución.

Sobre el modelo de trabajo a nivel de cargas, recuperación, trabajos de fuerza, trabajos de recuperación y yo hice muchas sesiones con todos los preparadores físicos, porque no dejo de tener una preparación en ese aspecto.

Como digo puedo ser preparador físico, pero nunca seré técnico. Tengo toda la formación de técnico, todas las titulaciones por la Real Federación Española de Fútbol y podría entrenar la selección de Costa Rica por título.

No es algo que me llame o que me sienta. Yo quería tener esa formación para poder hablar y entender muchas cosas. Es complicado ser técnico, es muy difícil, hay muchas cosas que no dependen de uno ese puesto», aseguró Lleida a Multimedios Deportes.

La gran labor de Lleida en Alajuelense le ha valido para ganarse el respeto del liguismo, que aplaude sus decisiones en la gerencia deportiva del León.