Redacción- Lupillo Rivera confiesa si se quitará el tatuaje de Belinda en el momento que su nueva pareja se lo pida.

Es importante mencionar que nunca se confirmó un noviazgo entre Lupillo y Belinda, él siempre señaló lo contrario, y ante los cuestionamientos, él respondió:

“Tengo una promesa [de nunca quitarse ese tatuaje], yo di mi palabra y la palabra la tengo bien empeñada y para que me hagan cambiarla es muy difícil (…) Pero también tengo que respetar y darle el honor, y darle la honra a la persona que esté a mi lado [alguna nueva pareja]. Entonces, si la muchacha, algún día, me dice ‘hazme el favor’, pues me lo voy a tener que quitar”, indicó a un programa de televisión de espectáculos.

El cantante asegura que no guarda ningún resentimiento y que solo puede desearle lo mejor a Belinda en su nuevo romance.

“Yo no sé qué hayan comentado ni nada, pero lo que puedo decir es que fue un tiempo muy grato de vida.

Ahorita cada quien está por su lado, cada quien se está divirtiendo a su manera y yo, la verdad, le deseo la mejor suerte a ella y él, a Belinda y Nodal, con mucho respeto, no tengo nada malo que decir de ninguna de las dos personas”, agregó.

Se debe resaltar que el tatuaje volvió a salir a la luz luego de que, la actual pareja de la cantante, el joven Christian Nodal, marcara su cuerpo con su nombre y los ojos de la actriz.