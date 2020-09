Con golosinas y otros detalles, busca que sus estudiantes se sientan cercanos

Redacción- Irasema Hernández es una maestra de la zona de Purruja en Golfito que ha trabajado arduamente durante el periodo de clases a distancia, modalidad de clases que tuvo que implementarse por motivo de la pandemia.

Su historia inspira y demuestra que hay docentes que trabajan con mucho esfuerzo en tiempos difíciles, incluso, más horas de las esperadas.

Irasema ha sacado dinero de su propio bolsillo para comprar materiales a sus estudiantes, quienes en su mayoría no tienen condiciones económicas óptimas.

De 31 estudiantes que tiene en la Escuela kilómetro 7, 30 de ellos no tienen conectividad a internet, por lo que ha tenido que enviar las Guías de Trabajo Autónomo (GTA) hasta los hogares de sus alumnos.

El problema de acceso a internet que tienen muchos estudiantes a lo largo del país para participar de las clases a distancia, ha golpeado a cerca de 250 mil educandos, según datos del mismo Ministerio de Educación Pública (MEP).

«La mayoría de niños viven en un proyecto de vivienda al frente de la escuela, la mayoría es gente de muy escasos recursos. Los estudiantes trabajan con datos para mandarnos sus evidencias por WhatsApp», contó Hernández.

Sus alumnos, además de recibir las GTA completas e indicaciones correspondientes, reciben regalos con golosinas u otros detalles como un aliciente para que se motiven y sepan que Irasema está con ellos durante este convulso proceso educativo.

Los estudiantes del sistema público y privado se mantendrán por lo que resta de este 2020 recibiendo clases a distancia por motivo de la pandemia, tal y como lo anunció hace unas semanas atrás la ministra de Educación, Giselle Cruz.

Pese a que la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) solicitó al ministerio de Salud un regreso paulatino, el ministro, Daniel Salas, le indicó que no era posible.

«En atención al oficio de supra indicado, me permito adjuntar el anuncio del no retorno a las clases presenciales durante el 2020, realizado por la Ministra de Educación, Guiselle Cruz Maduro, de fecha 27 de agosto de 2020, mediante el cual se oficializa el no retorno a clases presenciales durante el 2020», dijo Salas.

El momento que vive el país por la pandemia no permite que haya un retorno a las aulas seguro para los estudiantes, dijo Cruz.

Los estudiantes deberán cumplir con la entrega de las Guías de Trabajo (GAT), así como con la elaboración del portafolio de evidencias.

Al final del curso lectivo actual, los estudiantes recibirán un informe logro que contendrá una evaluación formativa del I y II semestre del año.