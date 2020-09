Madre no pierde la esperanza de que su hija esté viva

Allison cumple seis meses de haber desaparecido

Redacción- Yendry Vásquez, la madre de Allison Bonilla, afirma que pese a que su hija es buscada sin vida, ella se mantiene con su familia en pie de lucha.

Vásquez, conversó con AM Prensa y afirmó que está en el lugar donde se buscan los restos de su hija viendo a su familia sufrir por lo que hizo un hombre sin corazón.

«Acá estamos luchando, viendo a mi mamá sufrir, viendo a mi familia destrozada por alguien que no tuvo corazón, alguien sin sentimientos que nos vino a hacer esto a mí y mi familia», dijo la madre.

La madre, pese a que el OIJ maneja la hipótesis de que el caso de Allison como homicidio, no pierde la fe en que la encontrarán con vida.

Según afirma la madre, ella se imagina a su hija entrando a la casa mientras le dice que está lista para cumplir sus sueños.

«Yo no me la imagino ahí (lugar donde buscan sus restos), me la imagino entrando por la puerta de mi casa entrando y que me diga ‘Mamá, estoy aquí, sigamos con nuestros sueños’, relata la madre.

A pesar de eso, Vásquez afirma estar más tranquila tras la detención del principal sospechoso y con las diligencias que realiza el OIJ.

«Estoy más tranquila, el día que lo detuvieron viví el mismo dolor que sentí hace seis mese, lloré mucho porque en ese momento sabía que había un culpable», dijo la madre de Allison.

Vásquez agradeció de corazón a su familia por apoyarla siempre, así como al pueblo costarricense y de otros países que la alientan día a día.