Allison cumple seis meses de su desaparición

Caso de Karolay es similar al confesado por el imputado

Redacción- Rosmery Cordero, la madre de Karolay Serrano, habló nuevamente sobre el caso de Allison, ahora con el corazón partido.

La mamá de Karolay, víctima de un femicidio, lamenta con gran pesar el giro que dio el caso de Allison, que ahora se investiga como un homicidio.

Según afirmó Cordero, el caso de Allison también marcó su vida y siente lo que ocurre como lo que vivió con su hija.

«Princesas hermosas, tuvieron la misma historia, me marcaron por siempre. Allison te siento como sentí la niña de mis ojos, Karolay, mi princesa», escribió Cordero en redes sociales.

Como lo ha hecho en oportunidades anteriores, Cordero mostró su apoyo a Yendry Vásquez, la mamá de Allison.

«Juntas en el cielito, como dice mi nieta, Dios las tiene juntas mis niñas, son angelitos. El dolor me une a tú mamita princesa, me dueles como me duele Karolay», comentó la madre de Karolay.

El mensaje que compartió Cordero en redes sociales, finalizó pidiendo justicia por su hija Karolay y por Allison: «Queremos justicia por nuestras hijas».

Anteriormente, Cordero fue a visitar la madre de Allison para darle apoyo, pues ella también sufrió por casi 8 meses la desaparición de su hija.

Para esa oportunidad, la madre de Karolay afirmó que su apoyo estaba con Vásquez y su familia, por lo que pedía a Dios que todo saliera bien.

Los casos de Allison y Karolay tienen mucho en común, pues su desaparición es de varios meses. En el caso de Allison, son seis meses de momento y en el de Karolay fueron casi ocho.

También, los casos comparten similitudes, pues según la versión del sospechoso en el caso de Allison, ella se subió al carro, luego la llevó a un lugar lejano y la violó y la asesinó.

Mientras que el en caso de Karolay ella subió al auto, la llevaron a un lugar lejano y ahí llegaron unos sicarios para asesinarla.