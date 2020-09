Marcel Hernández es la figura del Cartaginés

Redacción- El delantero cubano, Marcel Hernández, destaca mentalidad ganadora del Cartaginés para enfrentar el campeonato de Apertura 2020.

Marcel tiene todo listo para iniciar el torneo con los brumosos, donde buscarán ir paso a paso para conseguir el preciado título que los proclame monarcas del fútbol costarricense.

El futbolista de 30 años asegura que el camerino de los de la Vieja Metrópoli ha crecido mucho y aseguran que irán paso a paso en busca de ser protagonistas.

«El camerino ha crecido mucho en lo que es madurez, en lo que es rol participativo lo enfrentamos de buena manera, estamos tranquilo de cara a lo que viene.

Nos planteamos ir paso a paso, partido a partido pero obviamente después de eso tenemos claro de que el equipo está para muchas cosas pero va a ser de lo que vayamos mostrando día con día.

La metas siguen intactas, tratar de luchar por el liderato del grupo, el liderato de la tabla general es lo que realmente nos proponemos», puntualizó el delantero brumoso.

Además el cubano elogió los esfuerzos de la institución azul para hacerse de una gran plantilla de jugadores que los ayudarán a buscar el campeonato nacional en este torneo.

Por su parte, aseguró sentirse feliz de pertenecer a la escuadra de la Vieja Metrópoli y agradeció al plantel por la confianza que ha recibido en la institución.

«Siempre contento, siempre feliz, yo sé a la institución que pertenezco hoy tenemos compañeros increíbles que nos han llegado sumar; ya los que estábamos tenemos la filosofía completa de lo que quiere el profe.

A tono personal me siento tranquilo, me siento contento, el cuerpo técnico me ha dado mucha confianza al igual que mis compañeros, al final va a ser un trabajo de todos, yo dependeré mucho de ellos y ellos de mi para lograr cosas positivas».

Cartaginés debutará este jueves en el torneo al enfrentar como visitantes al equipo de Limón, donde buscarán su primera victoria para encaminarse en busca de una proeza.