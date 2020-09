Cubano es acusado por cometer cuatro delitos de violación

Redacción- Marcel Hernández tendrá que enfrentar una nueva audiencia tras anularse sobreseimiento por lo casos de violación en los que se encuentra involucrado el cubano.

Anteriormente, Hernández había sido acusado de cuatro cargos por el delito de violación. El futbolista había quedado libre después de que el juzgado dictará sobreseimiento a su caso.

El órgano jurisdiccional acogió una apelación planteada el 4 de septiembre por la Unidad de Género de la Fiscalís Adjunta de Cartago y se ordenó la realización de una nueva audiencia.

Sin embargo, el juzgado emitió un nuevo criterio en el caso y optaron por anular el sobreseimiento y de esa forma el atacante brumoso deberá enfrentar un nuevo proceso.

Al delantero brumoso se le acusó de varios delitos de violación en contra de una menor de edad, por lo que desde noviembre la Fiscalía Adjunta de Cartago había solicitado la apertura de un juicio en su contra.

Por esos hechos que se le achacaban, Hernandez cumplía las medidas cautelares de impedimento de salida del país y el tener que presentarse a firmar cada cierto tiempo.

Mismas que con el anulamiento de lo antes dictado, se mantendrán y el cubano tendrá que seguir a la espera de que su situación penal sea nuevamente procesada.

Por lo que el jugador estrella del Cartaginés tendrá que hacerle frente a lo que él considera como una pesadilla en su vida.

Pues, anteriormente cuando se le había dejado en libertad, el isleño confirmó estar agradecido con Dios y con las personas que han confiado en él.

«Del corazón, no me sale nada, solo que Dios es bueno, aprieta pero no ahoga. En este momento lo más importante es ahora poder conversar con mis familiares y ya después veremos qué pasa. Lo importante es la familia y las personas que han confiado fielmente», afirmó en su momento a Columbia.

La nueva audiencia aún no tiene fecha confirmada para realizarse, por lo que se está a la espera de lo que sucederá con el futuro del delantero brumoso.