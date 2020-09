Hernández le pide calma a sus compañeros brumosos

Redacción – El atacante cubano del Cartaginés, Marcel Hernández, señala que todavía le quedan muchas finales al cuadro brumoso, por lo que no entran en relajación.

Marcel dio un monólogo con su talento en la visita blanquiazul a Tibás, ya que se dio el lujo de anotar dos goles en el triunfo por 0-4 de los liderados por Hernán Medford.

Aunque consiguieron un resultado histórico en la casa tibaseña, Marcel le pide a sus compañeros estar tranquilos, ya que solo consiguieron tres puntos.

Para el cubano lo más importante es continuar con el buen nivel, con el que han iniciado el certamen y así demostrar que el club de la Vieja Metrópoli está muy fuerte.

Hernández conversó con FUTV tras el compromiso y dejó saber que el plantel brumoso ha ido creciendo día a día, gracias la unión que existe dentro del camerino.

«Es un grupo que ha madurado muchísimo, es un camerino que ha ido creciendo con las llegadas también, lo hemos hecho fuerte desde todos los sentidos y puntos de vista. Lo hemos hecho muy fuerte y eso nos ha ayudado en este tipo de situaciones.

No por el hecho que se haya dado el resultado, no quiere decir que somos los mejores o los peores, no es que el equipo ha venido creciendo día a día, más allá de la derrota que tuvimos pasamos la página y en simplemente dos días.

Ver a una cancha difícil contra un rival que es el campeón nacional y eso no lo podemos quitar. Son solo tres puntos y a partir de hoy pasamos página, empezamos a pensar en el domingo, todavía nos quedan muchas finales, cero relajación«, afirmó Marcel Hernández a FUTV.

A sus 31 años, el isleño llegó a 55 goles en 83 partidos con los brumosos. De eso tantos, un total de 10 han sido al Monstruo, que es la víctima preferida por Marcel.