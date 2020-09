Los brumosos no ganan un título nacional desde 1940

Redacción – El técnico brumoso, Hernán Medford, asegura que trabaja arduamente para darle un título al Cartaginés tras 80 años de sequía en el fútbol nacional.

Hernán está muy feliz con el gran desempeño de sus jugadores, son líderes absolutos del Grupo B con 14 puntos en siete partidos disputados.

Esa gran labor ha despertado la ilusión de los aficionados brumosos, que desde 1940 no ven al cuadro de la Vieja Metrópoli dando la vuelta olímpica en el país.

Ya han pasado 80 años del último cetro del Cartaginés, pero con el buen nivel del plantel liderado por el Pelícano ha hecho que los fanáticos sueñen en grande.

Para el timonel, la gente que crítica a su plantel es ignorante o solo busca polémica, ya que sus muchachos no se creen campeones, si no que trabajan para llegarlo a ser.

Medford habló en conferencia de prensa y deja claro que él nunca ha prometido títulos, porque su consigna es luchar por llevar para llevar a los brumosos a la copa.

«A veces uno que lee un comentario y no sé, si no saben analizar que mejor ni comenten, pero sabemos que aparece todo tipo de ignorantes a veces. Yo dije que no prometo campeonatos, yo voy a trabajar para dar un campeonato.

Entonces alguien dijo que ya ganó un partido y ya están en las nubes, imagínese la falta de razonamiento que tiene esa persona, hay algunos que hay que explicarles uno más uno, así de sencillo porque no entienden las cosas que dice uno a veces.

Pero es de entender, que hay gente que no quiere entender las cosas y solo hacer polémica. Este equipo está trabajando para eso, esa es la mentalidad que tenemos», afirmó Hernán Medford en conferencia de prensa.

Los de la Vieja Metrópoli vencieron 0-4 al Saprissa en La Cueva este pasado miércoles y se alistan para recibir al Monstruo en el Fello Meza este próximo domingo.

La gran estrella del Cartaginés es el cubano Marcel Hernández, ya que ha demostrado su gran talento con un total de 9 goles en 613 minutos en 7 partidos.