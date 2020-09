Brumosos siguen invictos en el torneo

Redacción – Hernán Medford brindó contundentes declaraciones en la conferencia de prensa tras igualar 2-2 en el marcador ante Jicaral Sercoba.

El Pelícano considera que el que las dos goles de los de la Península se dieran por jugadas de balón parado, los hace pensar en mejorar esos detalles para lo que viene en el torneo.

Por otro lado, dejó claro que el empate no lo molesta porque él vio en el terreno de juego al mismo Cartaginés que ha propiciado goleadas en sus juegos.

«El rival aprovecha su fuerte que es el balón parado, hay que felicitarlos porque lo hacen bien, pero también tengo que felicitar a mis jugadores que hicieron un muy buen partido, nosotros le metimos intensidad tuvimos ocasiones de goles.

El equipo jugó suelto, es decir, yo vi al mismo Cartago que ha venido en los partidos de atrás, obviamente los goles son detalles que hay que corregir, no nos pueden meter dos goles de balón parado», afirmó el técnico brumoso.

Con su particular sello personal, el Pelícano dejó claro que la pérdida de tiempo ocasionada por acciones de los jicaraleños les pasó factura para que no se dieran más anotaciones.

«Espero que si el día de mañana nosotros lo hacemos no me critiquen, enfriar el partido como lo hacen ellos, no se ve bonito pero les dio resultados enfriar el partido casi que desde que nos metieron el segundo gol.

Eso no es bueno para el fútbol, es decir tres veces entra la camilla y eso, pero eso no quita los méritos de Jicaral, que se lleva un punto. Lo que pasa es que eso baja la intensidad del partido y eso te corta el partido», puntualizó Medford.

Además, el técnico brumoso considera que su equipo sigue por buen camino en el torneo, siendo el lider de su grupo con 11 puntos en cinco juegos disputados.