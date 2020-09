Medford pide un cambio en los protocolos sanitarios

Redacción – El técnico brumoso, Hernán Medford, pide a las autoridades que adapten protocolos sanitarios para que no le quiten la «comidita» a él y los jugadores.

Medford asegura que prácticamente imposible que no salgan contagiados en los clubes de primera división, ya que se debe aprender a vivir con el virus del Covid-19.

Fiel a su estilo, el estratega asegura que no se puede mandar a los clubes a una cuarentena de dos semanas, tal y como lo hicieron con Cartaginés y Saprissa.

Los brumosos reportaron tres infectados y los morados dos casos. Ese confinamiento generó que Cartago tuviera su primer juego este pasado miércoles 3 de septiembre.

El timonel pide que no se aísle a todo el equipo, si no que se haga como en Europa, donde solamente va a aislamiento el jugador positivo por coronavirus.

Esas cuarentenas generan que el fútbol se detenga y ante ello, familias de jugadores, cuerpos técnicos, directivos y hasta de la prensa se ven afectadas.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y afirmó que el deporte debe seguir pese a que salgan casos en los clubes, ya que solo así se podrá terminar el certamen.

«Cualquiera puede salir positivo, pero ojalá que se pueda adaptar el protocolo para que se pueda terminar el torneo. Porque si empiezan a guardar un equipo y luego otro, hay que vivir con esto y es hora que ya se viva con esto simplemente.

Ya llegará el momento que entre la cura. El fútbol debe continuar, porque el fútbol es el trabajo de nosotros y no sería bueno que nos quiten la «comidita», eso no quiero que nos lo quiten. No le quiten la «comidita» a los que estamos en el fútbol.

Que siga el fútbol, los protocolos todos los equipos los están cumpliendo, pero obviamente puede salir contagiado donde sea, hasta yo. Una vez hubo una noticia hasta falsa que estaba en el hospital, pero uno no sabe.

Ojalá que nos dejen trabajar, necesitamos que esto continúe y sería imposible porque estos tres meses un jugador o un entrenador contagiado en otro equipo, ojalá se tome confianza y que nos dejen trabajar», afirmó Medford en conferencia de prensa.

Unafut ya le hizo la solicitud al Ministerio de Salud para cambiar el protocolo, pero de momento están a la espera una respuesta satisfactoria.