El centro delantero se ha convertido en todo un referente del equipo

Redacción- Hernán Medford se molestó y afirma que el Cartaginés no depende del cubano Marcel Hernández.

El buen desempeño del futbolista caribeño desde su llegada a la escuadra brumosa ha permitido que los brumosos retomen protagonismo en el fútbol nacional.

Hernández fue el anotador del único gol blanquiazul en el empate 1-1 contra Limón FC la tarde de ayer jueves en Guápiles.

Además, el centro delantero portó la cinta de capitán y se ha coonvertido en todo un líder dentro del vestidor.

«¡Qué cansado con ese tema! Esto es fútbol, ya no hay que estar hablando de una sola persona, Marcel (Hernández) no se puso el gol solo, un compañero le dio la asistencia, el fútbol es conjunto, ya saben mi filosofía, no hablo individualmente de nadie, es decir mi equipo es parejo, todos son importantes mí», afirmó Medford.

Los de la Vieja Metrópoli cosecharon su primer punto del Apertura 2020, puesto que el choque ante la Tromba del Caribe fue el primero para ellos en el certamen.

Debido a la afectación que tuvo la institución con la pandemia, por lo que «El Pelícano» reconoció el esfuerzo y trabajo de sus dirigidos.

«Hoy Cartago jugó un buen partido y es Cartago, es decir todos los muchachos, todos jugaron un buen partido, físicamente también se vieron bien, se jugó un buen fútbol y enfrentamos a un equipo que también lo hizo bastante bien como lo fue Limón», añadió.

Los brumoso ahora buscarán sus primeros tres puntos del torneo el próximo domingo cunado reciban la visita de San Carlos al ser las 11:00 am.

Los norteños llegan presionados a dicho cotejo, puesto que solo ha conseguido una victoria en los tres compromisos realizados hasta el momento.