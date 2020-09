Futbolista atacó con todo a la directiva blaugrana por la falta de un proyecto

Redacción- El astro argentino Lionel Messi cumplirá a regañadientes su contrato con el FC Barcelona y no irá a un juicio contra el club de su vida.

La tensión que se presentó en el club blaugrana en los últimos días por la inminente salida del sudamericano llegó a su fin.

Puesto que Messi reveló en una entrevista exclusiva para Goal que no intentará una disputa legal contra el club donde ha realizado toda su carrera profesional.

No obstante, «La Pulga» no se guardó nada y reafirmó su deseo de salir del equipo por la mala planificación que han tenido en los últimos años.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí», confesó el jugador de 33 años de edad.

Messi dejó en claro que el humillante resultado propiciado por el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions pasada no fue lo que lo generó su deseo de salir.

Puesto que el número 10 y capitán de los culés ya habría solicitado su partida tiempo antes de que se diera dicho enfrentamiento.

“El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir», agregó.

La decisión genera un gran respiro para los seguidores del equipo catalán, pese a que los días de Messi con el equipo estarían contados.

Puesto que a finales de la próxima temporada terminará su ligamen, por lo que podrá salir de la institución sin dejar ni un solo ingreso por su salida.