Salud señala que no puede haber retorno

Redacción- El Ministerio de Salud respondió a la solicitud de la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) para una reactivación de las clases presenciales en estas instituciones de educación.

Mediante una carta enviada a la presidente de esa asociación, Giselle Betancourt, el ministro de Salud, Daniel Salas, le comunicó al grupo que no existe aval para que se reactive la educación privada ni pública.

«En atención al oficio de supra indicado, me permito adjuntar el anuncio del no retorno a las clases presenciales durante el 2020, realizado por la Ministra de Educación, Guiselle Cruz Maduro, de fecha 27 de agosto de 2020, mediante el cual se oficializa el no retorno a clases presenciales durante el 2020.

Esta decisión, lejos de significar la conclusión del curso lectivo, apunta a que se continuará el fortalecimiento del servicio educativo a distancia, hasta el 23 de diciembre», señala el oficio enviado por Salas, al cual tuvo acceso este medio.

ACEP indicó a AM Prensa que harían llegar a Salud su solicitud, al señalar que con los protocolos sanitarios correspondientes, podía haber un retorno controlado.

«La gente se olvida de que aquí tenemos un problema social, los niños están encerrados y los padres también, hemos tenido problemas psicológicos y ya necesitan volver a interactuar con sus pares», indicó la presidente de ACEP.

Esta petición llegó luego de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) informara el jueves anterior, el no retorno a las aulas por este 2020.

La decisión se tomó por las circunstancias en las que se encuentra el país por la pandemia del Covid-19.