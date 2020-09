Sigue alagando el trabajo de Alfaro como preparador de porteros manudos

Redacción- Leonel Morerira afirma encontrarse cerca de alcanzar su nivel optimo gracias a la ayuda del preparador de porteros de La Liga, Wardy Alfaro.

El guadameta se siente feliz por el desempeño que ha mostrado en las últimas jornadas con los manudos.

No obstante, el número 23 de los erizos no se conforma y se exige aún más para mejorar su rendimiento en el marco.

Pese a ser uno de los arqueros menos vencidos del campeonato, con seis goles en contra en siete jornadas disputadas.

«Ese día salí y hablé claro, como he sido yo siempre, nunca me oculto, siempre doy la cara si lo estoy haciendo mal y también si las cosas están saliendo de buena manera hay que decirlo y externarlo, creo que voy por un nivel bastante optimo pero todavía me falta, al nivel que yo me exijo, no al que me exigen, si no al que yo me exijo y creo que estamos acercándonos, creo que estamos trabajando de muy buena manera, tratando de cada día ser mejor, ayudar y ayudar a los demás que es lo más importante», afirmó Moreira.

Por su parte, el mundialista de Rusia 2018 también aprovechó para rescatar la labor que realiza Wardy Alfaro como preparador de porteros.

«Hace mucho tiempo yo lo dije, el que sale a jugar es el portero, no es el entrenador de porteros, el que toma las decisiones es el portero, no el entrenador de porteros, creo que para mí es una persona muy preparada y que viene todos los días a entregarse al máximo, más allá de los partidos, de las decisiones que tome en este caso sea yo o Mauricio Vargas o Miguel Ajú, el que juegue es el que toma las decisiones y no veía claro yo el por qué todas las criticas iban sobre el entrenador de porteros, pero lo importante es que aquí somos un equipo, aquí nos respaldamos todos, aquí todos vamos para adelante, si la regamos todos, creo que todos nos vamos a defender y también vamos a escuchar cuando las cosas no van bien y uno tiene que ser regañado uno va a escuchar, porque de ahí es de donde se hace un equipo, de las críticas salen las mejores cosas», agregó el arquero.

La Liga ahora deberá enfrentarse a su principal perseguidor en el grupo A, como lo es el Herediano que es segundo de dicho sector con 13 puntos.

Mientras que el León es líder en solitario con 18 unidades, por lo que en caso de tropezar ante el Team igual se mantendrían en el primer puesto.