Moreira le ha dado gran seguridad al León

Redacción – El portero nacional, Leonel Moreira, busca ser el muro de Alajuelense para darle confianza a sus compañeros dentro del terreno de juego.

A sus 30 años, «El Osito» como es conocido el arquero, vive un gran momento bajo los tres palos de la portería rojinegra, gracias a sus grandes condiciones.

El arquero llegó al cuadro erizo en el certamen anterior y en el mismo mostró un nivel irregular, que valió cientos de críticas de parte del liguismo. Incluso, él lo reconoció.

Pero esas críticas ya son parte del pasado y el portero ha vuelto a enamorar a los manudos, que están muy contentos con su notable desempeño en la portería.

En los pasados compromisos ante Herediano y Santos de Guápiles brilló en el marco del León. Ese gran nivel ayudó a los erizos a dejarse dos triunfos muy importantes.

Leonel Moreira asegura que siempre ha trabajado para el grupo y lo que él debe hacer es darle seguridad a los compañeros para que puedan realizar una mejor labor.

«Siempre he trabajado para el grupo, creo que es la parte que me corresponde a mí, durante los partidos. Tratar de darle seguridad a los compañeros y brindarle ese ánimo desde atrás, para que ellos hagan su trabajo de la mejor manera y confiados que desde atrás vamos a intentar hacer todo lo posible para que no entre ningún gol

Hay que seguir enfocados y tratar de buscar mantenernos donde queremos estar, que es ahí en las primeras posiciones y hay que ir hacer un partido inteligente en Grecia para tratar de dejarnos los tres puntos», afirmó el arquero.

El cancerbero buscará volver a demostrar su calidad cuando La Liga visite al Municipal Grecia este próximo sábado a las 3:00 pm en el estadio Allen Rigioni Suárez.