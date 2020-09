Mujer denuncia que recibió vídeo llamada por Whatsapp de hombre masturbándose

Redacción-Cada vez aumentan los casos de abuso sexual en contra de las mujeres. En esta ocasión una usuaria de Facebook llamada, Catherine, dio a conocer un incómodo momento que pasó al recibir una vídeo llamada de un número desconocido.

La joven relata que recibió la llamada a eso de las 9:30am del número 62630551, pensando que era otra persona contestó la llamada pero quitó su cámara.

“En ese momento estaba alistando unas cosas para un viaje familiar sin ver la pantalla espero me hablen, cuando me desocupe y volví a ver había un puerco masturbándose y eyaculando”, comentó la joven.

Caterine señaló que quería dar a conocer su caso de manera publica por que se siente con asco y indignación de ver que un tipo es capaz de hacer esas cosas.

“1.yo no pido, he pedido ni le pediré a nadie esas cosas. 2.mis bebés tienden a contestar mis llamadas, me asusta saber que ellas pudieron (en este caso no) pero pudieron haber visto semejante asquerosidad. 3.es algo completamente asqueroso, y no sé si hagan algo si pongo una demanda ya que logre grabar la pantalla de una parte de la llamada para ponerla así que espero le de vergüenza si llega a su familia. Gracias y ojalá lo compartan”, concluyó.