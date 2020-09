Redacción- La conocida y querida periodista, Natalia García, se mostró molesta en sus redes sociales por el nuevo caso de acoso callejero.

«Esto simplemente no puede continuar. Me siento indignada, asqueada, molesta, harta, no pueden seguir ocurriendo estas cosas. ¡Ya basta!», dijo Garcia.

LEA TAMBIÉN: Natalia Monge se convierte en madre: «Escucharlo llorar es algo inexplicable»

«¡Esto ya no es acoso, es un abuso sexual!», dijo la comunicadora.

Circula en redes sociales el momento en que un hombre acosa sexualmente a una mujer, que se encontraba en una acera junto a su bebé en un coche.

AM Prensa consultó a Fuerza Pública sobre la atención del incidente; sin embargo, informó que no se tenía conocimiento sobre el hecho y tampoco se recibió denuncia alguna.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comunicó a este medio que el hecho se dio en Cartago, pero que no hay denuncia por parte de la mujer.

La comunicadora le pide al pueblo de Costa Rica que si lo conocen que puede denunciar al 800-8000-645.