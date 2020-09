Redacción- La conocida y querida presentadora de Informe 11, Natalia Monge, se convierte en madre por segunda ocasión.

«Estoy muy contenta y ambos estamos muy bien. Solo estoy un poco atontada por el efecto de la anestesia, pero todo bien. No lo he logrado alzar, pero escucharlo llorar es algo inexplicable y me ataqué a llorar», dijo Natalia Monge a AM Prensa

La imitadora de Pelando el ojo comentó que el niño llamado, Joaquín, pesó 3,6 kilogramos y que era bastante grande. El nacimiento del niño fue por cesárea en la Clínica Bíblica.

«La cesaría duró como 45 minutos, al escucharlo me dio una sensación de tranquilidad de saber que todo salió bien. Ahora viene el proceso de recuperación y lactancia. Estos últimos días fueron bastantes difíciles y tuvimos que adelantar el nacimiento», dijo.

Es importante mencionar que el padre del niño, el periodista Alonso Mata se hizo presente en el nacimiento de su hijo.

La simpática presentadora no estaba muy de acuerdo del nacimiento de su hijo un 15 de setiembre y dijo que «no me parecía la fecha, pero ahora me doy cuenta que es bonito por que es un día festivo».

«El niño lo veo dentro de una hora y ya tomó la primera lechita. Desde el primer día que mi hija se dio cuenta lo espera con ansias», dijo.

Monge agregó que están muy bien los tres y que hasta el momento no han pensado en tener un tercer hijo.

«Mi esposo y yo no estamos operados, pero no sabemos si vamos a tener un tercer hijo, sería hermoso, tenemos que ver las situaciones más adelante», dijo.