Afirman que no han sido escuchados por el gobierno

Redacción – Los puntarenenses dicen presente a la manifestación de este miércoles para pedir una pronta solución al sector pesquero que sostienen a tantas familias de la provincia.

El representante del sector palanguero, Mauricio González, resaltó que se unen a las protestas en apoyo a los diferentes sectores porque «ya no podemos seguir burlados, engañados ni que nos sigan faltando el respeto», dijo.

El grupo de pescadores del Manifiesto Gente del Mar rompió diálogo con el Gobierno el pasado viernes, debido a que sus necesidades y solicitudes no fueron atendidas.

Los pescadores piden que les resuelvan los problemas, principalmente poder trabajar al margen de la ley, con todos los permisos y licencias que requieren.

Este sector se reunió a las 7:30 de la mañana en El Roble. De ahí, salieron hacia la entrada de la zona, donde realizaron una caminata individual y posteriormente se unieron a los demás manifestantes.

«El Poder Ejecutivo no quiere activar la agenda con temas pesqueros. (…) Solo pretextos y que necesitan tiempo. La gente que no tiene qué comer hoy, no tiene tiempo. Por eso vinimos a manifestarnos», indicó el presidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores, Roy Carranza.

En Puntarenas se mantiene un fuerte movimiento contra más impuestos a las afueras de la Universidad Técnica Nacional (UTN) porque ahí se realiza el Consejo de Gobierno y está presente el mandatario Carlos Alvarado.

Soluciones que piden:

1. La formalización de las licencias para los pescadores (as) artesanales.

2. La formalización de los permisos para que los molusqueros (as) desempeñen su actividad.

3. Compromiso del Presidente de La República de impulsar y no vetar el proyecto de Ley de Pesca de Camarón.

4. La aprobación al proyecto de Ley 20.750, que destinen las primeras 200 millas de la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica en el Océano Pacífico para uso exclusivo de flotas de pesca de bandera nacional, excluyendo en esa área las embarcaciones cerqueras extranjeras.

5. Finalmente, que desde Presidencia y el MINAE se emita un Decreto Ejecutivo que establezca como requisito básico para la creación de cualquier nueva área silvestre protegida de tipo marino que se realicen proceso de consulta y se integre el conocimiento de los pescadores y usuarios del mar.