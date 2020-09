Grecia sumó seis derrotas en ocho jornadas

Redacción- Fernando Palomeque asegura no ser un «sin vergüenza» del fútbol y renuncia a su cargo como estratega en Grecia, debido a los pésimos resultados.

El timonel mexicano renunció a la dirección técnica del Municipal Grecia tras la serie de resultados negativos que tienen al club en la última posición.

Grecia vive un mal momento y por ello, el azteca optó por dejar de ser el director técnico de los de Occidente, ya que siente que ya no les está llegando a sus jugadores, por lo tanto prefiere dejarle el espacio a otro.

La gota que derramó el vaso fue la derrota por 0-1 que cosechó la tarde de este sábado ante el Santos de Guápiles.

«Acabo de presentar mi renuncia por bien del equipo, para darle oportunidad a otra persona que pueda venir a refrescar el fútbol del equipo.

Cuando yo veo que ya no estoy llegando a los jugadores , cuando yo veo que se está haciendo y no se puede, que venga alguien que ponga una nueva idea, una nueva filosofía.

El vivir de fútbol no me hace un sin vergüenza, prefiero darle tiempo a la gente que venga por eso mejor me hago a un ladito.

No puedo seguir prometiendo cuando a lo mejor ya no, a veces es complicado es difícil yo siempre hablo del momento y a mi me contrataron para salvarlo del descenso y lo logré», afirmó Palomeque en conferencia.

Además aseguró que los árbitros están en contra de él y su trabajo, ya que buscan la forma de perjudicar durante los encuentros.

Por otro lado, fue autocrítico y aseguró que su gestión dentro del club fue pésima en comparación con los planes que tenía para el equipo, pues los números así lo reflejan.

Por lo que el cuadro griego se une a los equipos que han sufrido un cambio en el banquillo por los resultados negativos en el torneo de Apertura 2020.