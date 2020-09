Los morados volvieron a caer ante los brumosos

Redacción – El técnico morado, Wálter Centeno, señala que el fútbol le cobra la factura por el mal juego del Saprissa, que está dejando dudas en los morados.

Centeno asumió toda la responsabilidad de la nueva caída del Monstruo ante Cartaginés, que hincó a los morados con marcador de 2-1 en el Fello Meza.

Las anotaciones de Diego Sánchez y Daniel Chacón fueron lapidarios para el Saprissa, que descontó en el reducto de la Vieja Metrópoli con un gol de Mariano Torres.

El timonel morado asegura que el deporte le cobra el mal nivel que tuvieron ante Limón FC, San Carlos y Jicaral, ya que ganaron pero no jugaron como acostumbran.

Paté Centeno habló en conferencia de prensa y asegura que asume la responsabilidad pero es autocrítico por caer nuevamente ante el cuadro brumoso.

«Cartaginés basa su juego a la garra, entusiasmo y el creer fielmente a lo que es. Eso es mérito de su entrenador que los tiene convencidos en ese aspecto. Nosotros somos otro equipo, nosotros jugamos a otra cosa y tenemos jugadores para nuestro sistema.

Pero no hemos andado claros ante Cartago. También yo voy a decir la verdad, contra Limón, Jicaral y San Carlos no hemos jugado bien, la prensa no me lo dijo. Entonces yo soy consciente y yo sé, que tenemos que jugar bien, hay algo que no está ligando.

Ese ligarlo lo tengo que encontrar pronto, porque sé que es una etapa que tenemos que pasar. Habíamos ganado pero no habíamos jugado bien, tal vez el fútbol me lo está cobrando. Ahora le voy a pasar una factura. Me duele mucho, aunque duela tenemos que aceptar las derrotas», afirmó Paté en conferencia de prensa.

Los morados se quedaron estancados en el segundo lugar del Grupo B con 10 puntos en seis partidos disputados por los liderados por Wálter Centeno Corea.