Hospitales están cerca de colapsar

Redacción – El presidente de la República, Carlos Alvarado, hace un llamado urgente a la población a extremar medidas porque los hospitales están cerca de saturarse.

«Esto es crítico. (…) Hay mucha presión sobre los hospitales. Nuestro servicio hospitalario está recibiendo mucha presión, lo cual no solo afecta a los pacientes Covid-19, sino que eventualmente, de saturarse, cualquier otra persona que llegue por accidente de tránsito o infarto, o cualquier otro, no va a tener espacio para ser atendido», explicó el presidente.

Por lo anterior, pide cumplir las medidas de forma estricta y ayudar a otros a que conozcan los protocolos sanitarios como lavarse las manos durante 60 segundos, distanciamiento social, usar mascarilla, no tocarse la cara si no se ha lavado las manos, etc.

El anuncio lo hace el jerarca tras obtener datos de que los centros médicos del país están cerca de saturarse por las personas internadas por Covid-19.

Al 9 de setiembre, 304 habilitadas UCI con una ocupación y las restantes 986 son camas salón para cuidado moderado. Aproximadamente un 76% de la capacidad está ocupada.

Según los datos del Ministerio de Salud al 11 de setiembre, son 534 personas hospitalizadas -10 más que el jueves anterior-.

De ellas, hay 221 en Unidad de Cuidados Intensivos con un rango de edad de 24 a los 96 años.

Además, un 50% de los pacientes en UCI, fallecen, según reveló el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esta misma semana.

Para este viernes se reportan 16 lamentables fallecimientos: nueve hombres, y siete mujeres, con un rango de edad de 31 a 94 años.

En total se contabilizan 583 decesos relacionados con Covid-19.