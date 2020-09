Fue capturado el miércoles por la noche por el OIJ

Es un vecino y conocido de la familia desde que era niño

Redacción- El principal sospechoso de la desaparición de Allison Bonilla fue detenido este miércoles por la noche y una de las dudas que surgen tras su captura es: ¿Quién es?.

Se trata de un hombre de 28 años a quien las autoridades judiciales identifican como de apellidos Sánchez Ureña.

Pero más allá de su nombre, hay muchas cosas más que se deben saber sobre quién es este hombre.

Sánchez es vecino de Ujarrás, la zona donde desapareció el pasado 5 de marzo por la noche, cuando regresaba a su casa.

Precisamente, para Allison y su familia, este hombre no era más que eso, un simple vecino conocido de toda la vida.

Así lo confirmó la tía de la joven desaparecida, quien aseguró a AM Prensa que el hombre solamente es conocido de su familia desde que era pequeño, pues siempre han vivido en la misma zona.

«Nosotros conocemos a su familia de toda la vida porque vivimos aquí en Ujarrás y es un muchacho que siempre se ha conocido como vecino y conocido nada más», dijo Vásquez.

Sobre Sánchez y su participación en este caso, se sabe desde hace algún tiempo atrás, pues el OIJ allanó su casa e indagó su vehículo el pasado 29 de marzo.

Pese a eso, el sospechoso quedó en libertad. En su casa, el OIJ no logró encontrar prueba alguna, solamente una camisa con sangre, que posteriormente fue analizada por investigadores forenses.

Además, el OIJ hizo pruebas de luminol en el carro de Sánchez, donde lograron encontrar manchas de sangre.

Por tratarse de una investigación en proceso, los resultados de dichas pruebas no fueron revelados.

Meses después de esa diligencia judicial la madre de Allison y su abogado informaron que ellos estaban seguros de quien era quien había cometido la desaparición de la joven.

«Son personas del círculo, que aprovecharon que ella viajaba sola para interceptarla y llevársela», resaltó el abogado Rodrigo Araya.

El representante legal resaltó que las evidencias indican que el hombre tuvo la ayuda de otros dos sujetos.

Para ese momento, el abogado aseveró que tenían pruebas sobre el sospechoso y que solo estaban a la espera de su detención.

«No tenemos ninguna duda, ya sabemos quién es la persona responsable. Solo falta encontrar a Allison», dijo.

Además, según narró la familia de Allison, este hombre no tiene algún oficio conocido y normalmente se le veía por la comunidad.

Incluso, según narra la tía de Bonilla, el hombre era visto por ella y su familia cuando buscaban a la joven.

Según dijo la tía, el hombre siempre se mostró ajeno al caso, al contrario de toda la comunidad, y nunca ofreció ayuda para las búsquedas.

La tía de Allison aseguró que ellos no sabían sobre la detención y fue hasta esta noche que se enteraron de la detención se Sánchez, pues el OIJ no les indica nada para no entorpecer la investigación.

Este jueves se espera que el sospechoso sea pasado a la Fiscalía para que se le tome la declaración indagatoria.

CONOZCA MÁS SOBRE EL CASO: