Reaparecen perros cantores que se creía extintos hace 50 años

Redacción-Los perros cantores, especie que se creía extinta desde hace 50 años, fueron vistos en su hábitat natural de nueva cuenta, por lo que expertos aseguran que hay esperanza para la preservación de estos animales.

Una peculiar especie de canes conocida como perros cantores fue vista de nueva cuenta en Papua, Nueva Guinea.

Desde hace 50 años se creía que habían dejado de existir, pero ahora un estudio de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) cambiaría esta idea.

Tras ser vistos en esta región, los perros cantores supondrían un cambio importante para el ecosistema, pues en torno a ellos se habría desarrollado todo un orden natural.

Se les conoce como perros cantores porque son capaces de emitir un sonido similar al que hace la ballena jorobada para comunicarse con su especie o los aullidos de los lobos, y aunque actualmente se tienen unos 200 especímenes de estos perros en cautiverio, podrían existir más en zonas silvestres.

