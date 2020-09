Redacción – El Reino Unido reporta una cifra récord de casos positivos desde inicios de la pandemia, según indica su comunicado oficial.

Son 6.634 casos nuevos de Covid-19 para el jueves, el mayor aumento diario desde que registraron sus primeros pacientes positivos. Además, se registraron 40 muertes nuevas.

Lo anterior indica que, con esa cifra, llegaron a 416.363, según el departamento de Salud Pública de Inglaterra.

Según las cifras actualizadas de la Universidad de Johns Hopkins, ya alcanzaron 41.991 fallecidos con este virus que golpea al mundo.

The COVID-19 dashboard is currently experiencing technical difficulties. We can confirm that:

6,634 new positive cases have been recorded on Thursday 24 September, giving a total of 416,363.

40 new deaths have been reported across the UK, giving a total of 41,902.

— Public Health England (@PHE_uk) September 24, 2020