Redacción – El lateral derecho nacional, Rónald Matarrita, sonríe con goleada de 4-0 del New York City FC sobre el FC Cincinnati de Kendall Waston y Allan Cruz.

Los tres costarricenses fueron titulares en sus clubes, pero el que se impuso en el marcador y en la cancha fue el equipo del ex-jugador de Alajuelense.

La escuadra de la «Gran Manzana» inició ganando desde el minuto 1, gracias a un gol de Alexandru Mitrita, que aprovechó las falencias del rival para darle confianza al NY.

Matarrita se vio bastante participativo al igual que Cruz y Waston, que por más que intentaron ayudar a su club no tuvieron mayor éxito.

New York fue ampliamente superior al minuto 25, Anton Tinnerholm puso el 2-0. Ese tanto inspiró a su compañero Alexandru Mitrita para sellar su doblete y el 3-0 en el juego.

En la etapa complementaria, Matarrita vio la amarilla al minuto 61 tras varias faltas seguidas. Tres minutos más tarde fue Waston que vio la cartulina preventiva.

Allan Cruz no pesó como esperaba en el partido y al minuto 71, Yuya Kubo ingresó en lugar del volante costarricense, que se marchó con un enorme sin sabor.

El jugador formado en el León abandonó el terreno de juego al minuto 77. La prensa norteamericana destacó el trabajo del lateral derecho nacional.

La fiesta de goles del New York la cerró el paraguayo Jesús Medina, que con una sutil definición puso cifras de 4-0 a favor del club liderado por Ronny Deila.

Finalmente, Matarrita y su club ganaron por goleada con un 4-0 contundente. Este triunfo generó que ex-manudo le ganara el puso a Cruz y Waston.

Houston Dynamo de Ariel Lassiter visitó al SC Nashville de Randall Leal. Dichos conjuntos se vieron las caras e igualaron con marcador de 1-1.

Lassiter disputó los 90 minutos con una aceptable participación. Mientras, que Leal abandonó la cancha al 76, tras una labor de punto fino dentro de la cancha.

