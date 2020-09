Zabala es pieza clave en el León

Redacción – El veloz lateral argentino de La Liga, Facundo Zabala, despejó las dudas sobre su posible salida de Alajuelense para alistar maletas e irse al fútbol español.

En los últimos días se rumoreó de la posible salida del jugador de 20 años rumbo al Salamanca de la Segunda B (tercera división) de España.

En suelo nacional hizo eco el rumor, ya que el sudamericano es dueño de la banda izquierda eriza y tiene contrato con la institución hasta el 31 de diciembre del 2020.

Zabala dio a conocer que el interés del Salamanca existe, ya que sus representantes le dejaron saber el interés de ese y otros clubes ibéricos por contar con sus servicios.

Pero el futbolista evita pensar en dejar las filas del León, debido que está a muerte con los colores rojinegros y desea quedarse para continuar dándolo todo por los colores.

Facundo Zabala conversó con Deportivas Columbia y reveló que desea trascender para seguir mejorando, pero su anhelo es quedar con Alajuelense y cumplir su contrato.

«Yo primer que nada estoy acá, peleó acá y estoy acá, no pensaba en eso, porque hoy en día estoy en La Liga y si se llega a dar algo, ya va ser otra cosa. Estoy acá y estoy a muerte con La Liga.

Uno quiere trascender para mejorar, pero como siempre digo quiero quedarme para pelear acá, lo que tanto quiero desde que llegué y bueno, hasta el 31 de diciembre voy a dar todo hasta que termine mi contrato.

Sí, hubieron varios equipos ahí, pero como digo yo en eso no me meto tanto, porque primero no me corresponde, pero estoy metido acá y no quiero distraerme. De hecho lo manejan mis representantes, pero estoy acá y lo daré todo por La Liga», afirmó Facundo Zabala a Deportivas Columbia.

El argentino es pieza clave en el engranaje de Andrés Carevic y en el presente Apertura 2020 se ha adueñado más que nunca de la banda izquierda del León.