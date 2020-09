Marcel marcó doblete ante los caribeños

Redacción – El técnico de Limón FC, Luis Fernando Fallas, elogia calidad y talento de Marcel Hernández, ya que considera que tiene todo para jugar en Europa.

Fallas sufrió en carne propia las notables cualidades del atacante cubano, que marcó doblete en la victoria por 4-0 del Cartaginés ante un desdibujado cuadro limonense.

Para el estratega de los verdiblancos, Marcel es un jugador fuera de lo normal y por ello, se ha convertido en el máximo referente del ataque brumoso.

En lo que va del Apertura 2020, el delantero de 30 años suma seis anotaciones en cuatro partidos disputados, que demuestran las grandes capacidades del isleño.

Cartaginés gana, gusta y golea en el certamen, lo que ha generado que la ilusión vuelva en la afición del club de la Vieja Metrópoli, que es líder del Grupo B con 10 puntos.

Marcel se encargó de ampliar las dudas alrededor de los caribeños, pero aún así, el timonel de Limón FC se deshizo en elogios para la estrella del Cartaginés.

«Marcel es un jugador que no está para el nivel del fútbol de Costa Rica. Es un jugador para Europa. Nosotros hicimos un estudio de Marcel y quién lo alimentaba, José Sosa. Las situaciones que nosotros tuvimos dentro del área quizá Marcel sí las resuelva. Es fuera de lo normal. Puede hacer los goles que quiera y es súper profesional, no se tira, no finge faltas», aseguró Luis Fernando Fallas en conferencia de prensa.

La escuadra caribeña ocupa la cuarta posición del Grupo B con 6 puntos en seis jornadas. Los resultados no han acompañado a Fallas en Limón FC.