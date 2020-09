Tico intentó vender sus órganos en Facebook para obtener dinero por pandemia

Redacción-El costarricense Jeudy Segura Calderón, de 43 años, ha sido golpeado fuertemente por la crisis que ha generado la pandemia de Covid-19.

En una entrevista para el Diario El Universal, señaló que había recurrido a una decisión radical y desesperada, cuando intentó vender sus órganos en una oferta en Facebook para obtener dinero y poder alimentar a su esposa y a sus cuatro hijos.

“Ya han aparecido dos personas que han ofrecido comprarme mis órganos. Espero salir avante [con vender los órganos]. La desesperación me lleva a eso”, dijo Segura a dicho medio.

Según relata Segura, él se dedicaba a alquilar un automóvil para laborar en el transporte privado con el servicio de Uber, pero por las medidas gubernamentales ticas de reducir el tránsito vehicular, debió de desistir de ese trabajo.

“Cuando tenía trabajo, en mi casa había galletas, refrescos y comida para mis hijos y mi esposa. Ahora me piden galletas y ni eso puedo comprarles. Tengo cinco meses de no generar nada para mi casa. ¿Y a quién pido ayuda? Por eso decidí vender un riñón, parte de la piel, de la médula ósea, del páncreas y del hígado”, explicó, al justificar la oferta que hizo en la red social.

Por violar sus reglas, Facebook desactivó el mensaje de Segura.

Al admitir que es un negocio ilegal en Costa Rica, por involucrar trata de personas con fines de tráfico de órganos, este vecino de un barrio del sur de esta capital reafirmó que venderá “parte de mi cuerpo” para quienes necesiten un donante y aclaró que el verdadero precio de su sacrificio es “la felicidad de mi familia”.

Suicidio

Segura confesó a este diario que la grave dificultad económica que vive con sus parientes más cercanos le llevó a “los extremos” de meditar en salidas todavía más contundentes que vender parte de sus órganos, como el suicidio.

“Me he puesto a pensar: ¿Y si me muero? No es que quiera ser dramático, pero entiendo a personas que, desesperadas por deudas, decidieron quitarse la vida. Pero tener miedo de llegar a eso me impidió tomar esa decisión”, contó a El Universal.

Fuente El Universal