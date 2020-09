Redacción- Tras el lanzamiento de su último gran éxito “Ella Dice” con Khea, single de oro y #1 en radios durante 4 semanas en Argentina, TINI lanza hoy su nuevo single y video “Duele” en colaboración con el creador del hit “C90” John C.

“Duele” es una atrevida fusión entre tango tradicional y trap, en la que Tini explora sus raíces argentinas. La canción fue producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo y está basada en la emblemática canción de tango reconocida mundialmente “La Cumparsita”.

El videoclip fue dirigido por Eduardo Casanova y muestra un sensual tango, coreografiado con elegancia y pasión. “Duele” es una historia de un amor no correspondido y sin dudas sumará a los más de 3.5 billones de streams de audio y video combinados que tiene Tini.

Estoy muy feliz de lanzar “Duele” en colaboración con un artista argentino, John C, después de haberla grabado hace casi 2 años atrás, hoy finalmente puedo compartirla. El Tango y el Trap son géneros musicales muy diferentes. Fue un desafío interesante mezclarlos y hacerlos que suenen bien juntos.

Duele es una historia de un amor que lastima y daña, pero también de renacimiento y redescubrimiento personal.

En el comienzo del video, el cielo representa lo positivo, lo esperanzador, pero luego llega el abandono, la soledad, las heridas que están representadas en las rosas con sus espinas. Ella se queda sola y él, suspendido en una vitrina de cristal, está presente pero inalcanzable.

Ella toca fondo y sólo le queda resurgir. Ahí es cuándo se produce el renacimiento, como la Venus de Boticelli, y es allí donde nace el Tango con otra mujer, simbolizando que no se necesita de una figura masculina para seguir adelante. – TINI

Desde su álbum debut en 2016, Tini se ha convertido en un fenómeno global, con un total de 31 millones de seguidores en sus redes sociales, y 3.5 billones de streams combinados. TINI estuvo de gira por Europa y Latinoamérica con su “Quiero Volver Tour” en 2019 y comienzos del 2020.

Dentro de la gira tuvo 9 conciertos agotados en el Luna Park de Buenos Aires. Los últimos lanzamientos de TINI presentan números arrasadores. Entre ellos se encuentran “Ella Dice” (con más de 72 millones de streams combinados), “Recuerdo” (más de 152 millones de streams combinados), “Oye” (379 millones de streams combinados), “Fresa” (444 millones de streams) y “22” (425 millones de streams combinados).

TINI tiene numerosas colaboraciones con grandes artistas como Sebastian Yatra, Karol G, Morat, Greeicy, Cali y El Dandee, Mau & Ricky, Alesso, Jonas Blue, Alvaro Soler, Ovy on the Drums, Nacho, Khea y The Vamps. Además, TINI será co-coach en la nueva temporada de La Voz España junto a Alejandro Sanz.