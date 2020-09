Redacción – Tres ticos destacan en el once ideal de la jornada en la MLS, gracias a sus notables actuaciones en el fútbol estadounidense.

La fecha disputada este pasado miércoles fue brillante para tres legionarios, que dejaron el nombre de Costa Rica en lo más alto del certamen norteamericano.

Kendall Waston aparece como uno de los zagueros elegidos, gracias a su notable desempeño con capitán del FC Cincinnati en el empate de 0-0 ante el Chicago Fire.

El espigado defensor formado en Saprissa demostró porqué es uno de los mejores pagados de su club, luego de dejarlo todo en la cancha para beneficiar a su club.

Randall Leal fue el otro nacional que destacó, gracias a su gol ante el Orlando City, ayudó para que el Nashville SC sacará un empate de 1-1.

La anotación fue la primera de Leal en ocho juegos disputados en la MLS. El joven de 22 años llegó al club estadounidense en enero del 2020 tras brillar en el Monstruo.

Pero el que robó todos los aplausos y reflectores fue Ariel Lassiter. El ex-jugador de La Liga entró al minuto 55 y destapó con un espectacular doblete.

Lassiter festejó sus tantos en los minutos 65 y 75. De esa forma cerró una actuación de ensueño, que le han válido cientos de elogios por los fans del Houston Dynamo.

Vea los goles de los costarricenses:

Have yourself a day @Ari_Lassiter15 !!! #HoldITDown pic.twitter.com/9a8vE7nNBX

10 minutes into his debut. Go on @Ari_Lassiter15!#HoldItDown pic.twitter.com/4ActvZrqub

— Houston Dynamo (@HoustonDynamo) September 3, 2020