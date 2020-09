Vapeadores se oponen a impuesto del 40% que gravaría esos productos y sus insumos

Incremento de costos de importación podría generar desempleo en el sector

Redacción-La Asociación Costarricense de Vapeadores (ASOVAPE) hace un llamado a los diputados que integran la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales para que se analicen nuevamente algunos de los principales puntos que resalta el proyecto de Ley ubicado en el expediente #21658.

Este proyecto habla sobre las nuevas regulaciones a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, especialmente el impuesto de 40% que pretende gravar a estos productos y sus insumos.

“Rechazamos de manera vehemente el alza desmedida en los impuestos a este método de reducción de daños, planteado en esta posible nueva Ley. Como consumidores informados conocemos que a pesar de que la práctica del vapeo no es identificada como inocua, comprende un riesgo de al menos 95% menos nocividad que el consumo del tabaco combustible, sin dejar de lado que el alza de impuestos en el vapeo provoca un incremento en el fumado directamente; además, los vaporizadores son bienes sustitutivos y no complementarios y los dispositivos de tanque abierto los cuales no contienen líquido para vapear, deberían ser exentos de cualquier intencionalidad de impuesto adicional, debido a que estos son solo recipientes para el líquido y no se está contemplando así”. Comentó Jeffrey Zamora, presidente de ASOVAPE.

Impuesto le saldría caro al país

De acuerdo con ASOVAPE, un eventual aumento en el impuesto a estos productos y sus componentes, podría generar un “mercado negro” importante, provocando una caída en la recaudación de los impuestos que se cobran actualmente por estos insumos, poniendo en peligro a los usuarios finales, al consumir productos no regulados o con pocos controles de calidad, sin dejar de lado la posibilidad de cierre de negocios y cadenas de venta que se generan actualmente gracias a estos productos.

“Además, invitamos a los señores diputados a que vean casos similares en otros países como Reino Unido, Nueva Zelanda, e Italia, que cuentan con programas y campañas a nivel de todo su territorio, financiadas por su gobierno, que alientan la transición del fumado al vapeo, y en este último país recientemente durante la pandemia, no solo se consideró a las tiendas de vapeo como esenciales, permitiendo la apertura durante la cuarentena, sino que se han reducido los impuestos en 80% y 95% a los líquidos de vapeo con y sin nicotina, para incentivar el uso de esta alternativa a quien lo necesite, de igual manera en Estonia, por ejemplo, se eliminaron los impuestos de forma completa” añadió Zamora.

El vapeo es una tendencia mundial y es una herramienta para aquellas personas que desean dejar de fumar y que podría acabar con el tabaquismo.

El vapeo como opción para cesar el consumo de tabaco

De acuerdo con la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos, desarrollada y financiada en nuestro país por el Ministerio de Salud, en 2015, 13,6% de los hombres, 4,5% de las mujeres y 9,1% en total (325,8 miles de adultos) consumían tabaco en ese momento; además casi 6 de cada 10 fumadores en 2014 (58,6%) intentaron dejar de fumar y el 73% de los fumadores actuales planeaban o estaban pensando en dejar de fumar.