Familia no tenía recursos suficientes para su sepultura

Les donaron la cremación

Redacción – La familia Sáenz Villalobos dio el último adiós a Luis Roberto -conocido como «Pejibaye»-, de 67 años, un adulto mayor cuyo cuerpo sin vida permaneció 5 días en su casa de habitación al no tener los recursos económicos para una sepultura digna.

A las 10:30 de la mañana, su sobrina Hayby Sáenz grabó en vídeo el momento preciso en el que montaban el ataúd en el vehículo de la funeraria.

Por ser un paciente positivo por nexo epidemiológico, los protocolos se apegaron a los lineamientos de Salud ante un caso de Covid-19.

Esto se logró luego de que solicitaran ayuda al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y les brindaran la cobertura de los gastos fúnebres.

Lo anterior incluye el ataúd y el traslado hasta la funeraria.

Con una oración, los seres queridos de Luis Roberto lo despidieron camino a la cremación.

En el vídeo se observa que la sobrina está molesta por la presencia de vecinos, quienes denunciaron la situación y no se acercaron a ayudar, según ella resalta.

«Para nosotros como familiares es un proceso muy doloroso. La gente habló mucho y no nos ayudó. Aunque no se le puede hacer una vela por la pandemia, al menos ya no está en esas condiciones deplorables e infrahumanas», explicó Hayby Sáenz.

Por otro lado, el sindicato del Hospital San Juan de Dios, Sithosajudi, les donó el servicio de cremación para que conserven sus cenizas en un lugar seguro. Su sobrina es quien las guardará en su casa.

LEA TAMBIÉN: Sindicato del San Juan de Dios dona cremación de adulto mayor fallecido hace 5 días

El adulto mayor tenía diferentes complicaciones de salud, pero también fue declarado como positivo por Covid-19 por nexo, pues su primo, con quien vivía en la casa, tenía el virus.

La mamá de Hayby y hermana de «Pejibaye», Allyson Sáenz, comentó a AMPrensa.com que en pocos meses ha vivido la muerte de cinco familiares y tuvo que hacerse cargo de los gastos de tres sepelios.

Ahora, para el de su hermano, no tenía los recursos suficientes. Además, ella se enteró de su muerte hasta el domingo anterior, cuando ya tenía dos días fallecido.

Cuando se enteraron del fallecimiento, corrieron para pedir ayuda y tramitar el proceso para despedirlo como se debe.

«Estoy tranquila porque le di una santa sepultura. Me siento muy contenta con ustedes los medios que nos han ayudado, se han acercado a ver la realidad de la situación. Estoy muy contenta con el IMAS, con la funcionaria Sofía Rodríguez, quien nos ayudó tanto», expresó la hermana del fallecido.

Las cenizas serán entregadas a Allyson y Hayby entre el miércoles y viernes, el recuerdo que tendrán del querido «Pejibaye», quien ahora descansa en paz.