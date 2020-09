Tenía 170 días de cierre

Redacción – La provincia de Guanacaste celebra llegada de primer vuelo comercial, desde que inició la pandemia, al Aeropuerto Daniel Oduber.

Este sábado se reinició la operación para los vuelos itinerados. En este caso, era un avión con pasajeros provenientes de Estados Unidos tras 170 días de cierre debido a la emergencia sanitaria mundial.

El vuelo de United Airlines, proveniente de Nueva Jersey, llegó minutos antes de las 12:00 medio día con 68 pasajeros.

«La actividad turística de la región Chorotega se ha visto afectada en los últimos meses debido a la situación sanitaria del país. Sabemos que el sector turismo es clave para la región y creemos que la reapertura del aeropuerto Daniel Oduber propiciará una recuperación de las actividades económicas de la provincia guanacasteca”, manifestó la primera dama, Claudia Dobles.

El ministro de Turismo, Gustavo Segura, destacó que esto es de gran importancia para la reactivación gradual del turismo en la provincia de Guanacaste, La Fortuna y Monteverde, dado que los viajeros que ingresan por el Daniel Oduber tradicionalmente visitan también esas regiones.

Costa Rica permite, desde el 1 de setiembre, la llegada de turistas estadounidenses provenientes de Connecticut, Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, Vermont, Virginia y Washington, D.C.

A partir del 15 de setiembre se permitirá a tres estados más: Colorado, Massachusetts, y Pennsylvania.

Previo al cierre de fronteras, el Aeropuerto de Guanacaste conectaba 23 destinos de Norteamérica y Europa. En 2019, el aeropuerto registró un tráfico de 599 433 pasajeros, alcanzando un 8,5% de crecimiento respecto al 2018.