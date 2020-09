Redacción- Colores patrios siguen tiñendo los encuentros en la MLS, en una jornada con destacables actuaciones de los costarricenses.

Kendall Waston, Allan Cruz, Luis Diaz, Joseph Mora, Francisco Calvo, Ariel Lassiter, Giancarlo Gonzalez, Julio Cascante y Marvin Loría fueron los ticos con minutos en la jornada de la MLS.

El técnico del Cincinnati sigue dandole la confianza a Kendall Waston para ser el portador de la cinta de capitán durante los 90 minutos de juego, mientras que, Allan Cruz ingresó como variante al 78´.

Ambos costarricenses cumplieron con una destacable actuación en la victoria de su equipo 0-1 ante el New York RB en la jornada 12 de la MLS.

Por otro lado, Luis Díaz fue parte del once inicial de la escuadra del Columbus Crew, en el gane 2-0 ante el Nashville, equipo al que pertenece Randall Leal, sin embargo, este no fue convocado por lesión.

Otro tico que sigue por buen camino es Joseph Mora el cual se ha ganado ser pieza fundamental en la alineación estelar de su club, el cual empató 2-2 ante el Toronto.

Ulises Segura quien era protagonista con el DC United, no fue tomado en cuenta para este compromiso, pues se encuentra lesionado.

Francisco Calvo sigue siendo referente con el Chicago Fire quien sumó otra derrota 4-1 en la visita al Orlando City.

Dicha derrota ha encendido las alarmas del club, pues son hasta ahora el peor equipo de la MLS, sumando nueve puntos en 12 fechas disputadas.

Además, Ariel Lassiter disputó 89 minutos del encuentro con su equipo el Houston Dynamo en el empate 2-2 como locales ante el Minnesota United.

Durante el enfrentamiento, el nacional tuvo opciones importante de cara al marco, pero el portero de los visitantes supo reaccionar correctamente para evitar que el tico diera el grito de gol.

Otro tico que volvió a tener participación con su equipo fue Giancarlo González, quien ingresó como variante a la altura del minuto 81, cuando el marcador ya se encontraba definido 0-2 en contra de LA Galaxy.

Pipo sumaba seis encuentros sin ser tomado en cuenta por su entrenador, mismo números por los que se especuló una eventual salida del tico hacia otro club.

Finalmente, Marvin Loría y Julio Cascante fueron parte de la alineación estelar del Portland Timbers, quien goleó 1-6 como visitantes al San Jose Earthquakes.

Loría salió como variante al minuto 82, mientras que, Cascante se estrenó en las redes en la presente temporada, anotando el quinto gol de los leñadores.

