Mi familia formó parte durante estos 4 años de carrera. Ayer les llegué de sorpresa con el titulo en mano a dejárselos a cada uno a sus casas. Un día para nunca olvidar. Lagrimas, risas, nostalgia fueron algunas de las reacciones. Gracias Dios por permitirme vivir esto y gracias Dios por cada uno de los miembros de mi familia. Posted by Tavo Azofeifa on Saturday, September 26, 2020

Visitó a sus abuelos, tíos y primos

Redacción- Gustavo Azofeifa planeó con anticipación y sobre todo mucho amor, lo que sería la celebración de su graduación universitaria, en la cual no podía faltar su familia y por supuesto, las medidas sanitarias en medio de la pandemia por la Covid-19.

El viernes 25 de setiembre, Azofeifa agradeció no solo a sus padres, sino también a sus abuelos, tíos y primos, quienes fueron pieza clave en la obtención de su título en diseño publicitario.

En tiempos difíciles de pandemia, sus padres se vieron golpeados a nivel laboral, y en medio de momentos tan duros, el resto de su familia no lo abandonó, le dieron apoyo económico y lo más importante, amor incondicional para culminar su etapa como universitario pese a las complicaciones que enfrentaba.

En conversación con AM Prensa, este vecino de Llorente en Tibás, relató los momentos de emoción y de alegría que lo embargaron a él y su familia.

«Mi familia estuvo siempre dispuesta a ayudarme, no solo en momentos difíciles sino también desde el inicio.

La idea de agradecerles de esa manera se me ocurrió porque yo quería agradecerles por todo lo que me dieron, quise darles un homenaje, pues no quería pasar una fecha tan importante», expresó el joven de 24 años.

Sus abuelos, primos, tíos no sabían de la actividad que Gustavo tenía planeada, por lo que llegó de sorpresa.

«Siempre hemos sido muy unidos, agradecidos, llenos de amor y de Dios, mi mamá me ayudó bastante», contó.

Azofeifa adornó su carro, colocó globos, llevó música y además, les entregó recuerdos a cada uno de sus familiares.

En tiempos de pandemia, Gustavo no quiso pasar por alto una fecha que para él era tan importante, al igual que para su familia, por lo que cumpliendo con los protocolos sanitarios y de distanciamiento, decidió hacer de su logro uno familiar.

Su experiencia como graduado luego de defender cinco proyectos de graduación en línea, por la pandemia, fue muy diferente a lo habitual, pero no fue impedimento para alcanzar uno de muchos sueños.