Lamenta que su hija haya visto cómo este hombre la abusaba

Afectada pide un alto al acoso y abuso contra las mujeres

Redacción- Karla Garro vivió momentos de mucho miedo, pero sobre todo de rabia cuando un hombre abusó de ella en plena vía pública.

En conversación con AM Prensa, Garró contó cómo sucedió el hecho a plena luz del día y frente a su propia casa de habitación.

«Ya ni siquiera podés salir a tomar el sol frente a tu casa», expresó Garro.

La afectada contó que parte de su rutina diaria es sacar a asolear a su bebé y de paso, aprovechar para que su hija de 11 años pueda también pasear por su vecindario.

Este miércoles, como de costumbre, salió a asolear a su bebé con la compañía de su hija, quien paseaba en bicicleta, a eso de la 9 de la mañana.

Señala que escuchó cuando el hombre le dijo al oído «que rico eso», se volvió inmediatamente al sentir que el sujeto metía su mano por debajo de su vestido.

«Andaba como un puñal, ya ahí me dio miedo y llamé a mi esposo, él por dicha estaba aquí en mi casa; donde mi esposo sale, hace a correr, pero no le da tiempo de alcanzarlo», contó Garro a AM Prensa.

La afectada vecina de Cartago hace un llamado a las mujeres para que denuncien este tipo de situaciones, a que no se queden calladas y sobre todo, no minimicen el acto.

Garro exige, además, que la situaciones de acoso y abuso sexual se detengan en el país, pues las mujeres «no debemos preocuparnos, ni tener miedo, porque eso es lo que causan estas personas».

Desafortunadamente, Garro no es la única que se vio afectada por este repulsivo hombre, su hija también vive la consecuencias, pues ahora tiene miedo por lo que pueda pasarle a su mamá y a ella misma.

«Me dice mamá yo no me vuelvo a poner vestido», comentó Garro.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó a este medio que ya la joven puso la denuncia respectiva, así también lo confirmó ella misma a AM Prensa.

Fuerza Pública sigue en la búsqueda del hombre, quien es trigueño y al momento del hecho manejaba una bicicleta color anaranjado con negro.

Cualquier información puede llamar al 8008000645 911 o con la policía Municipal de Cartago 25504658.