Zabala saca pecho con la grandeza del León

Redacción – El lateral izquierdo manudo, Facundo Zabala, asegura que estar en La Liga es lo máximo que puede aspirar en el país, ya que está es el mejor del club.

Zabala está muy feliz en el Equipo de su Gente y espera renovar su ligamen con la institución, debido que su contrato termina el 31 de diciembre del 2021.

A sus 21 años, el futbolista formado en Rosario Central se ha ganado el cariño del liguismo, que aplaude su esfuerzo y garra con la camiseta rojinegra.

Zabala llegó en enero del 2019 al León, con el fin de reforzar el alto rendimiento del León, pero una serie de circunstancias le abrieron el campo en el primer plantel.

El jugador no desaprovechó su chance y goza de gran regularidad. Pero tiene claro que en caso no renovar, le gustaría aspirar a llegar a Europa o México.

Pero eso sí, el sudamericano asegura que a nivel nacional no hay otro equipo mejor en el país, por lo que no podría trascender más que en el León.

Facundo Zabala habló en conferencia de prensa y dejo saber su felicidad por estar en el mejor equipo de Costa Rica y revela que ha crecido mucho en la institución.

«Acá en Costa Rica pienso que es lo máximo que puedo estar, estoy en el mejor equipo de Costa Rica, ya que no tengo un equipo para trascender más, lo que yo si quisiera irme, no pensando en lo económico, si no en trascender como jugador.

Formarme mucho más y lo mejor que me salga, ya sea MLS, México o Europa, obvio uno apunta lo más altos, me encantaría irme a Europa pero también a México, pero sería lo que me llegue a salir en su momento. A nivel de persona y madurez he mejorado.

Hice un cambio enorme, pase de ser para mi gusto un jugador de inferiores y ya hoy puedo decir que si soy un jugador de la primera división. Yo sigo trabajando para mejorar todo día a día y así hacer los menos errores», afirmó Facundo en conferencia.

En el presente Apertura 2020, Zabala reporta un total de 632 minutos en siete partidos. Además, suma una anotación con la camiseta rojinegra.